Президент Ильхам Алиев: Геологические факторы позволяют говорить о том, что объем природных ресурсов на месторождении «Карабах» больше

Геологические факторы позволяют говорить о том, что объем природных ресурсов на месторождении "Карабах" больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Если все пойдет по плану, то считаю, что через два года - в конце 2022 года - должны быть добыты первые газ и нефть. Нефтяной потенциал месторождения "Карабах" оценивается на уровне 60 миллионов тонн. Но я абсолютно уверен, что в процессе разработки эта цифра возрастет", - отметил глава государства.

По его словам, об этом позволяет говорить то, что месторождение "Карабах" расположено рядом с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", расстояние не очень большое.

"Помню, когда в 1994 году готовился контракт по месторождениям "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", зарубежные партнеры оценили потенциал данных месторождений в объеме 511 миллионов тонн нефти. Однако жизнь показала, - и сегодня это подтвердилось, - что потенциал месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли" превышает 1 миллиард тонн нефти. Поэтому этот и другие геологические факторы позволяют говорить о том, что объем природных ресурсов на месторождении "Карабах" больше. Что же касается добычи, то на этом месторождении ежегодно будут добываться по меньшей мере 1,5 миллиона тонн нефти и 1,5-1,8 миллиарда кубометров газа. Конечно, это принесет большую пользу сохранению стабильности нефтедобычи и увеличению добычи газа в Азербайджане", - сказал Президент Ильхам Алиев.