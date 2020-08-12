Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией служит развитию региона

Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет давнюю историю. Совместные военные учения проводятся в соответствии с соглашением, подписанным в этой сфере между двумя странами.

Об этом в рамках визита в Турцию сказал в интервью телеканалу CNN Türk министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим министр отметил проводимые в настоящее время в Азербайджане крупномасштабные совместные азербайджано-турецкие учения.

"Важно подчеркнуть, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном служит развитию не только двух стран, но и региона, обеспечению в нем мира и безопасности. Считаю, что военное сотрудничество тоже должно быть оценено в данном контексте", - сказал Байрамов.