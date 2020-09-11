Москвичи просят Путина спасти их от армянского олигарха

На карте Новой Москвы появилась горячая точка. Компания "Комбинат инновационных технологий - Монарх" (входит в ГК "Монарх") решила построить бетонный завод вблизи деревни Марушкино (ТиНАО). Руководит компанией один из богатейших армян России Сергей Амбарцумян. Эта затея армянского олигарха вызвала недовольство местных жителей, которым предстоит дышать цементной пылью всю оставшуюся жизнь. Жалобы в мэрию не возымели какого либо эффекта, ибо законы для армян России не писаны. Столкнувшись с безысходностью и чтоб хотя бы как то быть услышанными, москвичи решили искать помощи у главы государства, написав петицию на имя президента России.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, в петиции написано, что компания Сергея Амбарцумяна планирует строительство завода по производству сверхкрупноразмерных бетонных конструкций в менее 300 метрах от жилого сектора. А также об отсутствии различных разрешительных документов и экспертиз. Результаты публичных слушаний о положительном решении по вопросу строительства завода (протокол от 24.03.2020 №103/6, подписанный в период карантина) называют фиктивными, т.к. все жители Марушкино и прилегающих территорий против его строительства.

Большинство местных жителей узнали о стройке в тот момент, когда рядом с их домами был установлен офис и повешен информационный щит. Мало того, что рядом аэропорт "Внуково", так теперь еще и цементный завод под боком вместо живописного леса. Местные жители выходят на митинги и пытаются привлечь внимание к своей проблеме.

У Амбарцумяна достаточно хорошие отношения с властями Москвы. Бизнесмен в 2018 году был доверенным лицом Собянина на выборах мэра города. Между тем, Амбарцумян, построивший свою бизнес-империю в России, активно тратит свои финансовые ресурсы в политические передряги на исторической Родине. В июне Амбарцумян, наряду с другими российскими бизнесменами армянского происхождения, перевел крупную сумму денег в качестве залога за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Напомним, общая сумма залога тогда составила 4,1 млн долларов.