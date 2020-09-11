Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб

В современном мире образование - одна из самых важных и значимых областей, которой следует уделять особое внимание. Поскольку, как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев, настоящее и будущее любой страны напрямую связано с образованием. Поэтому не только зарубежные страны, но и международные организации всегда держат в центре внимания сферу образования. Но, к сожалению, оккупация и вооруженные конфликты лишают детей права на нормальное образование.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, передает Day.Az.

По его словам, объявление девятого сентября Международным днем защиты образования от нападений согласно резолюции № 74/275, принятой Генассамблеей ООН 28 мая 2020 года, связано именно с этим.

Искендеров напомнил, что МИД Азербайджана выступил с заявлением по этому поводу.

"Как и было отмечено в заявлении, Азербайджан, который является стороной Конвенции по правам детей и ее Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также Женевской конвенции по защите жертв войны от 1949 года, решительно и последовательно поддерживает международные усилия, направленные на обеспечение эффективной защиты прав детей и улучшение положения детей, пострадавших от вооруженных конфликтов", - подчеркнул Вугар Искендеров.

Он сказал, что в результате оккупационной политики Армении нанесен серьезный ущерб и инфраструктуре образования Азербайджана.

"Таким образом, на оккупированных территориях Азербайджана полностью разрушены 1107 учебных заведений и 855 детских садов. В целом, в результате агрессивной политики Армении сотни тысяч азербайджанских школьников и сегодня страдают от вооруженного конфликта. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к новейшей истории. Как известно, в апреле 2016 года в результате обстрела вооруженными силами Армении были серьезно повреждены многие школы в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана, также была разрушена средняя школа в селе Сариджалы Агдамского района, в которой учились 220 школьников", - напомнил Искендеров.

Он отметил, что Армения также несет прямую ответственность за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников и других детей.

"За прошедшие годы Армения провела серию этнических чисток против азербайджанского населения, в результате которых было убито много детей и школьников в Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджара, селе Баллыгая Геранбойского района и других населенных пунктах. В то же время, ни для кого не секрет, что продолжающая свои агрессивные действия Армения также ведет интенсивный огонь по мирным жителям, в частности детям в прифронтовых регионах. Именно в результате обстрела мирных жителей солдатами противника четвертого июля 2017 года в селе Алханлы Физулинского района была убита Захра Гулиева 2016 года рождения.

Как и говорится в заявлении МИД Азербайджана, Армения несет ответственность за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников", - отметил Вугар Искендеров.

Депутат добавил, что в контексте реализации цели этого знаменательного дня крайне важно положить конец безнаказанности путем привлечения к ответственности всех виновных в этих преступлениях.

"В данном контексте международному сообществу следует оказать давление на Армению, а страна-оккупант обязана выполнить требования резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, дать возможность десяткам тысяч азербайджанцев реализовать свое право на безопасное образование", - подытожил Искендеров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.