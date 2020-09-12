Начался очередной этап конкурса Yüksəliş

"Проходит очередной этап конкурса Yüksəliş. Экзамен подготовлен в особом формате".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель рабочей группы по конкурсу Yüksəliş, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

По его словам, в полуфинал пройдут около 300 участников: "В экзамене приведены вопросы по 4 блокам, и этот механизм применяется впервые".

По итогам этого конкурса в финал пройдут 100 человек и через некоторое время после объявления победителей начнется новый этап. Подготовка к проведению полуфинального и финального этапов будет проведена в ближайшие недели.