https://news.day.az/politics/1270175.html Начался очередной этап конкурса Yüksəliş
Начался очередной этап конкурса Yüksəliş
"Проходит очередной этап конкурса Yüksəliş. Экзамен подготовлен в особом формате".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель рабочей группы по конкурсу Yüksəliş, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.
По его словам, в полуфинал пройдут около 300 участников: "В экзамене приведены вопросы по 4 блокам, и этот механизм применяется впервые".
По итогам этого конкурса в финал пройдут 100 человек и через некоторое время после объявления победителей начнется новый этап. Подготовка к проведению полуфинального и финального этапов будет проведена в ближайшие недели.
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