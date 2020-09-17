Первый пошел: почему был задержан "старый лис" Гурбан Мамедов

Проживающий в Европе один из главных активистов забугорной оппозиции Гурбан Мамедов задержан в Турции. Об этом сообщил его сын Гошгар Мамедов.

Отметим, что в отношении Гурбана Мамедова Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.1, 34.2, 220.2 (призывы к массовым беспорядкам и применению насилия против граждан) и 12.1, 34.2, 281.2 (открытые призывы против государства) УК Азербайджана.

Соответствующими решениями Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомню также, что Гурбан Мамедов, Ордухан Бабиров, Орхан Агаев, Рафаэль Пириев, Али Гасаналиев, Турал Садыглы и Сулейман Сулейманлы обвиняются по статьям 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) и 281.1 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя, либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

На основе представления следственного органа, решением Насиминского райсуда указанные лица были признаны виновными и объявлены в международный розыск.

С принятием соответствующих решений по объявлению в международный розыск в отношении указанных лиц следственным управлением они были направлены для исполнения в Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, а также в Национальное центральное бюро Интерпола.

Но через некоторое время тот же Гошгар Мамедов сообщил, что его отец отпущен на свободу и направляется домой в Лондон, где проживает как претендент на получение статуса политического беженца.

... "Меня разбудили ночью и сказали, что завтра я буду освобожден. Как после этого в моем сердце не может появиться любовь к президенту и к этому государству?".

2014 год, декабрь. Так говорил Гурбан Мамедов, освобожденный на основании указа о помиловании, подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, освобождение из тюрьмы для него было неожиданным.

Он радовался, обнимался с членами семьи, родственниками и друзьями. Улыбаясь, говорил с журналистами и обещал, что будет следовать не только букве, но и духу закона.

Но Мамедов не был бы самим собой, если выполнял обещания, чтил закон и следовал элементарному чувству логики. Он хвалился, да и до сих пор никогда не преминет напомнить, какой же он, Гурбан Мамедов, толерантен, хладнокровен, рационален и прагматичен.

Увы, скандальный адвокат, десятилетиями подвизавшийся на ниве политики, напрочь лишен всех этих качеств, но у него очень сильны тяга в деньгам, интригам, возвеличиванию самого себя и оскорблениям своих противников, соперников - вообще всех, кого он считает вставшими на его извилистом, темном пути.

Пройдет время и говорящий о "любви" Гурбан Мамедов воспылает зоологической ненавистью к власти.

... В оппозиционном лагере его не воспринимают всерьез, считая Г.Мамедова ушлым интриганом, скандалистом и лжецом. Власти же интересуются этой персоной исключительно с точки требований законодательства, ибо он, Мамедов, обвиняется в нарушении законов и разыскивался по линии Интерпола.

2 апреля 2018 года Гурбан Мамедов бежал из Азербайджана, мотивируя это мнимой и выдуманной угрозой жизни и прибыл в Лондон по 5-летней семейной (частной) визе, которую он получил годом ранее. Он попросил убежища в мае того же года.

Г.Мамедов утверждал, что якобы во время посещения Турции для встречи с женой, супруга его предупредила об угрозе жизни. И он, дабы спасти свое пребывание в подлунном мире, срочно вернулся в Лондон и немедля подал заявление о предоставлении убежища. В октябре 2018 года ему была предоставлена ​ защита на основании Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Только и всего - никакого политического беженства, обычная мещанина беглой эмигрантской жизни, еще описанная в "Беге" Булгакова.

В настоящее время Гурбан Мамедов проживает в Соединенном Королевстве и если герои "Бега" смотрели на тараканьи бега, то бывший адвокат принял решение самому начать бизнес на лжи, где различные пруссаки, вышедшие на свет YouTube-канала ушлого прощелыги, превратились в говорящие головы перед камерами.

Так кто же он, человек с сотнями масок, верткий и ушлый прощелыга, профессиональный лжец, слуга многих господ и один из тусклых звездочек забугорной нецензурной виртуальной оппозиции?

Гурбан Мамедов - известный в стане радикальной оппозиции как "Старый лис"?

61-летний бывший адвокат считает себя политически подкованным: ну как же, после учреждения летом 1989 г. Народного фронта Азербайджана (НФА) была создана Сабирабадская районная организация НФА, председателем которой был избран Гурбан Мамедов. Тогда же он, почуяв веяния новой эпохи века-волкодава, демонстративно вышел из КПСС, порвав партбилет перед зданием Сабирабадского райкома партии и встав в позу чугунного пахаря, гордо смотрящего от сохи к революционно гудящим домнам.

Впоследствии в связи с возникшими разногласиями с правительством НФА вышел из фронта и вступил в формирующуюся Демократическую партию Азербайджана (ДПА), которую возглавил его брат Сардар Джалалоглу, бывший патологоанатом.

Гурбан Мамедов работал адвокатом и, кстати, зарабатывал весьма неплохие деньги, ибо был известен как весьма прожженный маклер от юриспруденции.

4 февраля 1998 года арестован по обвинению в предоставлении ложных сведений о готовящемся теракте. Осужден на 5 лет лишения свободы.

После освобождения в 2003 г. Мамедову не удалось восстановиться в Коллегии адвокатов. Однако он участвовал в качестве защитника на процессах по гражданским делам и создал юридическую фирму ООО "Галхан" ("Щит").

Через три года Гурбан Мамедов поссорился с братом С.Джалалоглу и покинул нестройные ряды ДПА.

Весной 2013 г. участвовал в процессе создания оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС), где кучковались люмпенизированные индивиды спорадической таблицы элементов местных радикалов.

А 4 июня 2013 г. был арестован по обвинению в совершении ДТП, повлекшем нанесение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии ему было предъявлено также обвинение в подкупе потерпевшего.

Отец пятерых детей Г.Мамедов ныне считает себя чуть ли не Александром Герценом и, выкатив на виртуальные просторы тарахтящий YouTube-канал, назвал себя "руководителем медиа-концерна и одним из известнейший оппозиционных политиков".

Правда, на чужбине.

Время и логика весьма сурово обошлись с Г.Мамедовым.

Он, вопреки всем стараниям, так и не превратился в сколь-нибудь значимую фигуру в таборе радикальной оппозиции.

Лидер ПНФА и блогер всея сетевых трольчат, а также трольчих Али Керимли ненавидит его всеми фибрами мелкой души.

Зиц-председатель т.н. "Нацсовета", кухонного посиделечного кружка косоруких политпланеристов Джамиль Гасанлы чуть ли не плюется при упоминании имени Г.Мамедова.

А разномастные и мелкотравчатые обитатели виртуальных степей, пасущиеся на различных YouTube-каналах, щипля выданные им хозяйские пайки после команды "Фас", так вообще готовы пришпилить фото Г.Мамедова на дартс-мишень и улюлюкая, бросать в него кривые дротики. Ведь они, якобы "независимые оппозиционные блогеры", осевшие в США и Евросоюзе, громогласно заявили о предательстве и шкурных интересах Г.Мамедова.

Якобы Г.Мамедов убыл в Лондон с конкретной миссией: расшатать и внести раскол в ряды радикальной оппозиции. Хотя где те ряды и были ли они вообще - не факт.

Кроме того, "блогеры", да и А.Керимли вкупе с Д.Гасанлы все время повторяют, что якобы Гурбану Мамедову за свою "вредоносную" деятельность власти Азербайджана заплатили аж 5 миллионов американских тугриков.

То есть, Гурбан Мамедов должен был стать анкеров, вбитым в железобетон неприступной твердыни оппозиции.

Не буду комментировать этот бред коррелирующего сознания, но Г.Мамедов действительно был и остается слугой многих господ. Для него нет убеждений, принципов, постулатов морали или модели поведения. Бывший адвокат бережно относится исключительно к своим меркантильным интересам и всегда, во всем следует принципу "Да не иссякнет рука дающего".

Среди его хозяев же были высокопоставленные чиновники в Баку, кои уже удалены со своих постов и нынче кто строчит гневные филиппики в адрес своих критиков, а кто предпочитает молчать, дабы разминуться с карающей рукой Фемиды.

Гурбан Мамедов каждый вечер усаживается перед веб-камерой в тесной комнате, что в одном из ветхих домов на окраине Лондона и часами говорит обо всем и ни о чем.

Он призывает к восстанию, к анархии, обвиняет и оскорбляет граждан Азербайджана "в преступном бездействии". Он грозит властям страны высшими мерами наказания, арестами, конфискациями и чуть ли не всеми карами египетскими. И он, Гурбан Мамедов, ухмыляясь, оскорбляет чуть ли не всю оппозицию, называя их лишенцами, бесхребетниками, лжецами, трусами и предателями.

Гурбан Мамедов многолик и маски его меняются с быстротой венецианской перчатки.

Неудивительно, ведь он человек без лица.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az