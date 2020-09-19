Азербайджанская армия полностью готова к пресечению любых провокаций противника и решительным ответным действиям

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 19 сентября провел служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность страны.

Министр обороны отметил, что полученные последние данные и сообщения, распространенные в средствах массовой информации, а также военная риторика в выступлениях военно-политического руководства Армении, ведение мобилизационной деятельности и привлечение в регион внешних сил ясно свидетельствуют о том, что противник намерен совершить масштабные провокации и обострить ситуацию: "Учитывая это, имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства должны быть полностью готовы не только к пресечению любых провокаций, но и к принятию строгих упреждающих мер. При этом особое внимание следует уделять разведывательной деятельности и боевому обеспечению, а также предпринимать организованные действия на всех направлениях. Необходимо усилить контроль за качеством учений и тренировок, нацеленных на постоянное повышение боеспособности и профессионализма азербайджанской армии, в частности её передовых подразделений, а также на повышение уровня боевой готовности личного состава и освобождение оккупированных территорий".

Министр обороны поручил должностным лицам уделить особое внимание переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации в азербайджанской армии, эффективности и своевременному завершению процесса подготовки к зимнему периоду, полноценному обеспечению подразделений, здоровью военнослужащих, а также мерам по борьбе с пандемией COVID-19.

В завершение генерал-полковник Гасанов поручил уточнить боевые расчеты и мобилизационные ресурсы с соответствующими структурами в соответствии с планом действий, а также подготовиться к проведению сборов по различным специальностям, полевых выходов и занятий по боевой подготовке с военнообязанными, находящимися в запасе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.