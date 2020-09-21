Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении целенаправленно нарушает формат и суть переговоров

Премьер-министр Армении целенаправленно нарушает формат и суть переговоров, проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Его заявление "Карабах - это Армения" является серьезным ударом по переговорному процессу. Он выдвигает необоснованные условия в переговорном процессе. Выдвинутые им неприемлемые "семь условий" Азербайджану нами были отвергнуты. У нас есть единственное условие для достижения мира. Армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Премьер-министр Армении объявил о создании вооруженного ополчения, состоящего из десятков тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных операциях против Азербайджана. Это открыто демонстрирует новые агрессорские намерения руководства Армении. Министр обороны Армении угрожает Азербайджану заявлениями о "новой войне за новые территории", - отметил глава государства.