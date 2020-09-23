Пашинян перекрасился из "голубя" в "ястреба" и провоцирует Азербайджан на войну

"Этого следовало ожидать. Ситуация не только в районе Товуза, но по всей линии соприкосновения сторон, скорей всего, будет обостряться".

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя последние провокации армянской стороны на товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Переговоры в рамках Минской группы, как это в своем недавнем выступлении констатировал Президент Ильхам Алиев, усилиями армян сорваны, отметил депутат. Отсутствие переговоров, нацеленных на действительное продвижение процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, актуализирует недоверие, враждебность сторон, военные приготовления, что, в свою очередь создает высокие риски для полномасштабных военных столкновений, считает Мусабеков.

"Судя по всему, именно к этому варианту ситуацию подталкивает авантюристичное военное руководство Армении во главе с выпускником Российской военно-дипломатической Академии (кузница кадров ГРУ) Тонояном. Он и его окружение полагают, что Армения в состоянии в краткосрочном столкновении добиться успеха, а долгосрочную войну на которую у Еревана нет ни демографических, ни материальных, ни военных сил, предотвратят покровители в лице России и Франции. Катастрофического поражения Армении они не допустят, считают в Ереване, - сказал наш собеседник.

По словам Мусабекова, премьер Пашинян сбросил свои "голубиные" перья и очень скоро уловил преобладающий в настроениях большинства армян тренд, после чего быстренько перекрасился в "ястреба". Так что ситуация развивается по критическому сценарию. Армения в сущности начала мобилизационные мероприятия, и совершенно естественно, что Азербайджан предпринимает симметричные действия.

"Выльется ли все это в новую армяно-азербайджанскую войну, предсказать сложно. Но риски растут и готовиться следует к худшему", - считает Расим Мусабеков.

Напомним, что 20 около 17:00 армянские подразделения открыли огонь из огнестрельного оружия по боевому посту, расположенному на территории села Агдам Товузского района, в результате чего солдат Гурбан Гурбанов получил осколочное несквозное ранение в правое плечо. 21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника на государственной границе, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии младший чавуш Эльшан Мамедов.

Лейла Таривердиева