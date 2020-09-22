https://news.day.az/politics/1273066.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган - ФОТО
22 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган Хазарского района Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о новом здании.
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