Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган

22 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган Хазарского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о новом здании.

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