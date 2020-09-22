https://news.day.az/politics/1273100.html Севиль Микаилова: Руководство Армении готовится не к миру, а к войне - ВИДЕО
Севиль Микаилова: Руководство Армении готовится не к миру, а к войне - ВИДЕО
К большому сожалению, руководство Армении сегодня готовится не к миру, а к войне.
Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова сказала в интервью каналу "ARB 24", сообщает во вторник Trend, передает Day.Az.
Депутат отметила, что провокационные действия Армении, попытки этой страны обострить ситуацию на границе с Азербайджаном и на линии фронта приобретают все более агрессивный характер.
Микаилова подчеркнула, что переход этих действий в более интенсивную фазу, безусловно, говорит о том, что Пашинян готовится не к миру, а к войне.
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