Президент Ильхам Алиев: В Армении фактически установлена диктатура

Из-за агрессии против Азербайджана Армения продолжает сталкиваться с глубоким демографическим, социальным и экономическим кризисом. Два года назад в Армении произошла смена режима, однако фашистская идеология государства-неудачника остается неизменной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент сказал, что в Армении широко нарушаются права человека. Судьи подвергаются давлению и шантажу, журналисты, оппозиционные активисты и политические оппоненты арестовываются деспотическим режимом. В Армении фактически установлена диктатура.

Против двух бывших президентов страны возбуждены уголовные дела. Депутатов парламента задерживают, несмотря на то, что они обладают неприкосновенностью.

Армянский журналист и политик Мгер Егизарян в январе 2019 года умер в тюрьме в результате объявленной им голодовки. Однако международные организации, чьей обязанностью является следить за демократией и соблюдением прав человека в мире, не отреагировали на это. Human Rights Watch, Amnesty İnternational, Freedom House и другие закрывают глаза на насильственные и бесчеловечные действия деспотического режима в Армении. Причиной этого может быть то, что режим Пашиняна финансируется и поддерживается Соросом, который спонсирует многие так называемые "неправительственные организации", занимающиеся правами человека в мире.

Политические отношения в этой стране достигли кризисной отметки. Страна более 20 лет управлялась полевыми командирами. А нынешнее политическое руководство продолжает опыт прежних режимов. До тех пор, пока не будут устранены результаты военной агрессии против Азербайджана, Армения будет оставаться лишенной перспектив развития.