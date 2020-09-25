В российском издании опубликован материал о выступлении Президента Ильхама Алиева в ООН

В интернет-издании "Россия-онлайн" опубликована информация о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева в общих дебатах в видеоформате на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно публикации, выступая перед делегатами 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил реформировать международные организации с учетом современных условий, внедрить механизм, способный обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности, добиваться возвращения беженцев в родные края и обеспечить справедливое распределение вакцины от COVID-19.

В материале сказано: "Президент Азербайджана напомнил, что "пятая часть территории Азербайджана уже почти тридцать лет оккупирована Арменией". "Армения применила военную силу против Азербайджана, грубо нарушив Устав ООН, и оккупировала Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана, - сказал Президент Ильхам Алиев, - Более миллиона азербайджанцев стали беженцами или вынужденными переселенцами". Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного вывода войск Армении с территории Азербайджана, однако они не выполняются".

Издание подчеркивает, что глава азербайджанского государства обвинил Армению в уничтожении культурного наследия азербайджанского народа, а также незаконной добыче там и продаже на мировых рынках природных ископаемых. "Если международные компании, которые незаконно используют природные ресурсы Азербайджана, не прекратят эту деятельность, им придется нести юридическую ответственность", - предупредил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Армения преднамеренно наносит удары по гражданскому населению Азербайджана, проживающему вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы. Один из последних инцидентов произошел, по его словам, в июле этого года близ азербайджанского региона Товуз. В результате артиллерийских обстрелов в Азербайджане погибли люди и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что Армения продолжает наращивать "антиазербайджанскую риторику" и "готовится к новым нападениям", в том числе на расположенные на территории Азербайджана объекты инфраструктуры, "включая водохранилище в Мингячевире и крупнейший терминал в Сангачале, обеспечивающий энергетическую безопасность десятков стран".

Президент Азербайджана рассказал также об успехах в области создания в Азербайджане стабильного, современного, демократического и мультикультурального государства, несмотря на трудности в связи с оккупационной политикой Армении, стремительном развитии экономики страны за последние 17 лет, работе, проведенной по борьбе с COVID-19, сообщает издание.