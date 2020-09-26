Азербайджанская армия выполнила боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С»

Проводятся занятия по боевой подготовке с расчетами самоходных гаубиц "Мста-С" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Поднятые по тревоге расчеты отработали вопросы смены позиций и получение координат целей противника в ходе условного боя.

Расчеты, выполняя боевые стрельбы, уничтожили расположенные на разных расстояниях военную технику и инженерные укрепления условного противника.