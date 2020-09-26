https://news.day.az/politics/1274344.html Азербайджанская армия выполнила боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская армия выполнила боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» - ФОТО - ВИДЕО
Проводятся занятия по боевой подготовке с расчетами самоходных гаубиц "Мста-С" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Поднятые по тревоге расчеты отработали вопросы смены позиций и получение координат целей противника в ходе условного боя.
Расчеты, выполняя боевые стрельбы, уничтожили расположенные на разных расстояниях военную технику и инженерные укрепления условного противника.
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