https://news.day.az/politics/1274393.html У минобороны Азербайджана новый пресс-секретарь
У минобороны Азербайджана новый пресс-секретарь
В целях более оперативной и эффективной организации работы между азербайджанской армией и средствами массовой информации (СМИ) в пресс-службе министерства обороны были проведены структурные изменения и кадровые реформы.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, приказом министра обороны в пресс-службе министерства учреждена должность пресс-секретаря, на которую назначен полковник-лейтенант Эйвазов Анар Магаммадали оглу.
Деятельность пресс-службы, в том числе работу со СМИ, возглавляет полковник Вагиф Даргяхлы.
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