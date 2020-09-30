Два армянских самолета «Су-25» врезались в гору и взорвались

"Заявления о том, что принадлежащий ВС Турции F-16 сбил армянский самолет Су-25, абсурд и очередная дезинформация Армении".

Об этом АПА заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа "Су-25":

"Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны. Заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте - полный бред, в этом нет оснований. Это не что иное, как попытка Армении отвлечь внимание от своей агрессивной политики. Поэтому мы рекомендуем Армении предоставить своему обществу информацию о том, с какой целью два самолета "Су-25" взлетели с территории Армении, при каких условиях взорвались в горах, погибли пилоты".