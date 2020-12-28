Армянская диверсия в Ходжавенде, есть погибший и раненый - Заявление минобороны Азербайджана
27 декабря около 15:30 часов в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района Азербайджана незаконная армянская вооруженная группа или отряд из 6 человек, состоящий из остатков вооруженных сил Армении, напали на подразделения Азербайджанской Армии.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате погиб один военнослужащий - Ганбаров Эльмир Раил оглу погиб, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранения. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет.
В результате принятых мер шесть членов незаконного армянского военного отряда были уничтожены.
"Если подобное повторится, со стороны азербайджанской армии будут приняты решительные меры. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования семье шехида", - сообщили в министерстве.
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