За нападениями на военных Азербайджана стоят армянские реваншисты

Армянские оппозиционные силы, стремящиеся сорвать исполнение трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении о прекращении Карабахской войны, будут использовать нападения боевиков на азербайджанских граждан, чтобы достичь своей цели - отобрать власть у премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя атаку остатков оккупационных сил ВС Армении на военнослужащих ВС Азербайджана у села Агдам Ходжавендского района.

"Этот инцидент тесно связан с борьбой за власть внутри Армении. Заметьте, что нападение было совершено после того, как в субботу Никол Пашинян заявил, что может уйти после внеочередных парламентских выборов. Уже подыскивается вариант, кто придет на смену Пашиняну - готовый к компромиссам человек, который будет вести прямой диалог с Азербайджаном, или же реваншист вроде Вазгена Манукяна, который провозгласит курс на новый вооруженный конфликт, на войну-реванш. Нападения на азербайджанских солдат - это попытки реваншистов взять власть в Армении", - указал он.

"Дело в том, что оппозиции нужно любой ценой сорвать исполнение трехстороннего заявления, заключенного в ноябре, чтобы показать армянским гражданам, что они самые большие "патриоты", готовые вновь воевать за территории Азербайджана. Между тем те, кто настроен более или менее прагматично, прекрасно понимают, что новая война закончится для Армении новым поражением, все армянские войска будут выбиты с территории Азербайджана. Той стороне, которая противостоит сейчас реваншистам, такой расклад совершенно невыгоден. Однако, пока идет борьба за власть в Ереване, провокации и нападения, к сожалению, будут продолжаться", - обратил внимание Алексей Фененко.

Эксперт подчеркнул, что никакого военного смысла в том, что ВС Армении все еще остаются на землях Азербайджана, нет, ведь безопасность армянского населения в Карабахе, помимо гарантий азербайджанских властей, дополнительно обеспечивают российские миротворцы. "Как такового смысла в рамках конфликта между Азербайджаном и Арменией уже нет. Однако есть другая проблема. Армянские войска, оставшиеся в Карабахе - это большая масса людей с оружием, проигравших войну, и явно есть опасения как в Москве, так и, возможно, в Баку, что они могут пойти сейчас маршем на Ереван и привести к власти реваншиста, из-за чего конфликт может возобновиться с новой силой спустя некоторое время", - сообщил он.

"Чтобы этого не произошло, этих солдат стараются дозированно отправлять в Армению и, как минимум, забирать у них оружие для того, чтобы не допустить шансов взрыва ситуации. Сейчас самая болезненная проблема в регионе - как будут развиваться события внутри Армении. Стоит помнить, что Вазген Манукян в свое время был министром обороны и сохранил влияние на силовые структуры Армении. Если вывести оставшуюся массу военных в Ереван, реваншисты получат готовые боевые отряды для государственного переворота", - заключил Алексей Фененко.

Напомним, что армянские боевики напали на азербайджанских военных накануне в 15:30 у села Акаку Ходжавендского района Азербайджана. В результате атаки погиб один воин ВС Азербайджана, в ходе контртеррористической операции шестеро нападавших были ликвидированы.