Названный величайшим британцем в истории, Уинистон Черчилль однажды сказал: "Демократия - худшая форма правления, жаль что, нет лучше"...

"Западная демократия" - это выражение намеренно было введено и развивалось как пример мировой идеологии. Многие страны стремились быть похожими на Запад, жить и мыслить как они. Но никто не вдавался в суть. Если вглядеться, то можно увидеть как страны, которые позиционируют себя как колыбель демократии, заменяют эту колыбель гробом и хоронят ее без капли сожаления.

В пример можно привести последние события в Париже, Вашингтоне и еще сотне городов... Вспомните "Желтые жилеты" и мэрию Парижа, позиционирующую себя как носителя идеологии западной демократии. Разве "желтые жилеты" не окрасились в красный? Разве не истекали кровью те, кто выступал против уродливых и бесполезных действий правительства?

Еще один "пример" "западной демократии" пришел из Вашингтона. Хотя таких примеров бесчисленное множество, недавнее антидемократическое мероприятие было немного другим. На этот раз мишенью стала 200-летняя избирательная система США. Сторонники президента, пришедшие к власти с помощью такой же системы, теперь обвиняют и разоблачают ее.

Действующий президент Дональд Трамп опубликовал видео с фальсификацией выборов, а его сторонники штурмовали здание Конгресса, прервав работу законодательного органа. Это демократическая сторона дела. Другими словами, Трамп имел право подать видеообращение, а его сторонники имели право протестовать. Но давайте посмотрим, защитило ли правительство США эти права? Полиция и силы безопасности применили против демонстрантов на месте происшествия, слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате беспорядков погибли 5 человек. 5 человек. Это число может показаться небольшим для многомиллионной Америки, но это позор для 400-летней демократии, избирательной системы, которая сама по себе является ключевым критерием демократии.

Многие влиятельные страны и их официальные лица осудили инцидент, заявив, что избирательная система США не соответствует современным демократическим стандартам. Другими словами, нынешняя ситуация в США характеризуется упадком демократии, тенденцией к грубым нарушениям прав человека, жестокостью полиции и так далее. Вот как это все характеризуется.

Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избирательная система в США устарела, архаична и не соответствует современным демократическим стандартам. СМИ США превратились в инструмент политической борьбы. Это привело к нынешней фрагментации американского общества.

Таким образом, в Соединенных Штатах жестокое обращение с чернокожими, их убийства полицией, строгое ограничение права людей на защиту своих прав и свободы выражения мнений, а также широкое применение насилия против протестующих являются "западной демократией", но по сути это все антидемократия.

Поэтому утверждения Трампа и его сторонников о фальсификации недавних выборов в США, что выборы прошли ниже уровня третьих стран, эксперты расценивают как провал американской демократии. Поэтому на примере произошедших событий можно считать, что демократия США, особенно избирательная система, уже иссякла.

Возвращаясь к Черчиллю. Покойный премьер-министр, демократия - лучшая форма правления, если не преследовать собственные интересы...