Президент Ильхам Алиев: Мы должны избавиться от земляных каналов

Мы должны избавиться от земляных каналов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Одной из важных задач остаются также ремонт и реконструкция каналов. Подавляющее большинство каналов, проложенных в советское время, были земляными. Большая их часть функционирует и сегодня. Конечно, земляные каналы не позволяют пропускать воду в желаемом объеме, потери происходят в том числе и по этой причине, приводя одновременно к засолению почвы. Поэтому мы должны избавиться от земляных каналов. Однако вам необходимо определить, какие технологии взамен этого будут завезены. Необходимо наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира, специализирующимися в этой области, воспользоваться опытом стран с таким же климатом, как у нас. Есть страны, где водных ресурсов меньше, чем у нас, при этом урожайность значительно выше. Поэтому надо четко изучить все это, составить правильный план действий, при необходимости принять государственную программу, чтобы в предстоящие годы мы применили в нашей стране самые современные принципы, которые существуют в мире в области мелиорации и орошения", - сказал глава государства.