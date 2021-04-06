Страны-члены ОИС поддерживают Азербайджан

Все страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддерживают Азербайджан.

Об этом сказал во вторник Trend заместитель генсека ОИС Ахмед Касева Сенгендо, передает Day.Az.

Он отметил, что ОИС поддерживает право Азербайджана на освобождение своих территорий: "Наша организация демонстрирует решительную позицию в этом вопросе".