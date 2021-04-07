Закир Гасанов выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

В послании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели пилота в результате крушения самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья. Да упокоит Всевышний душу шехида. Разделяю скорбь и горечь его родных, выражаю семье пилота глубокие соболезнования.

Аллах рехмет элясин!".