https://news.day.az/politics/1332058.html Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
В послании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели пилота в результате крушения самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья. Да упокоит Всевышний душу шехида. Разделяю скорбь и горечь его родных, выражаю семье пилота глубокие соболезнования.
Закир Гасанов выразил соболезнования Турции
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.
В послании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели пилота в результате крушения самолета Вооруженных сил братской Турции в городе Конья. Да упокоит Всевышний душу шехида. Разделяю скорбь и горечь его родных, выражаю семье пилота глубокие соболезнования.
Аллах рехмет элясин!".
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