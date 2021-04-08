Генпрокурор принял членов семей лиц, пропавших без вести во время Отечественной войны

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча Генерального прокурора Кямрана Алиева с членами семей лиц, пропавших без вести во время Отечественной войны.

Как сообщили в ответ на запрос АПА В пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи были проведены беседы с членами семей пропавших военнослужащих, выслушаны их жалобы, передает Day.Az.

Жалобы были зарегистрированы и взяты под особый контроль Генеральным прокурором.

Отмечено, что в вопросе поиска пропавших без вести лиц, что является одной из наших основных и болезненных проблем, будут использованы все возможности.