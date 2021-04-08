https://news.day.az/politics/1332348.html Генпрокурор принял членов семей лиц, пропавших без вести во время Отечественной войны
Генпрокурор принял членов семей лиц, пропавших без вести во время Отечественной войны
Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча Генерального прокурора Кямрана Алиева с членами семей лиц, пропавших без вести во время Отечественной войны.
Как сообщили в ответ на запрос АПА В пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи были проведены беседы с членами семей пропавших военнослужащих, выслушаны их жалобы, передает Day.Az.
Жалобы были зарегистрированы и взяты под особый контроль Генеральным прокурором.
Отмечено, что в вопросе поиска пропавших без вести лиц, что является одной из наших основных и болезненных проблем, будут использованы все возможности.
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