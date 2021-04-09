Согласно международному праву Армения должна предоставить карты минирования территорий Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

По его словам, данный вопрос отражен в международном праве.

"Армянская сторона до сих пор не предоставила Азербайджану карты минных полей, хотя с момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошло более пяти месяцев.

Армения совершала военные преступления как до войны, так и во время нее. Несмотря на то, что 10 ноября армяне практически подписали акт о капитуляции, они продолжают совершать военные преступления, не предоставляя азербайджанской стороне вышеуказанные карты. В мире до сих пор молчат по этому поводу, международная общественность и ведущие государства не комментируют этот вопрос. Международные организации, в частности специализирующиеся на правах человека, должны оказать серьезное давление на Армению в этом отношении. Если это не сработает, на Армению следует наложить санкции.

К сожалению, в мире действуют двойные стандарты, и сегодня мы видим это отношение в нежелании оказать давление на Армению. Отказ армянской стороны передать карты минных полей является военным преступлением, и совершившие это деяние рано или поздно должны будут ответить в соответствии с международным правом. Основная задача международных организаций - оказывать серьезное давление на такие страны в подобных случаях", - отметил Джавид Османов.