Победа Азербайджана - это победа и тюркского мира.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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