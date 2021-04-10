Хикмет Гаджиев провел переговоры с генсеком Тюркского совета

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сегодня встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, находящимся с визитом в Баку для участия в третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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