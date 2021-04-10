Азербайджан поддерживает дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета

Азербайджан является сторонником продолжения систематизации сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета.

Об этом помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал, отвечая на вопросы журналистов после третьего заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"До сегодняшнего дня были хорошие инициативы, однако одним из решений, к которому мы пришли, является то, что необходимо создать Комитет по координации медиа. В этом направлении должна проводиться такая же работа, которая осуществляется в рамках соответствующих комитетов в других сферах", - сказал он.

Гаджиев отметил, что необходимо привлечь и частные медиа-ресурсы стран: "Это поможет шире освещать информацию. Мы думаем и о концепции медиа-форумов. Если между странами проводятся бизнес-форумы, то пусть налаживаются прямые связи и в сфере медиа. Сегодня медиа-агентства много ссылаются на информацию не из первоисточника".