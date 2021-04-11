Этот визит был организован для того, чтобы делегация Тюркского совета на месте могла ознакомиться с этим вандализмом

В Азербайджане проводятся различные мероприятия в рамках Тюркского совета. Сотрудничество в сфере медиа также является одним из важных направлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время визита в Агдам.

Гаджиев отметил, что в Баку прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Этот визит организован как продолжение данного заседания.

"Визит был организован, чтобы продемонстрировать разрушение во время оккупации Арменией культурного наследия Карабаха, которое занимает важное место в культурном достоянии тюркского мира. Пусть делегация Тюркского совета на месте ознакомится с этим вандализмом и изуверством", - сказал он.