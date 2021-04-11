АМИ Trend и кыргызское агентство «Кабар» обсудили реализацию совместных проектов

Сегодня, 11 апреля, в Баку Генеральный директор Агентства международной информации Trend (Азербайджан) Ильгар Гусейнов и директор Кыргызского национального информационного агентства (КНИА) "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев договорились о расширении сотрудничества и реализации совместных проектов.

Стороны обсудили перспективы укрепления отношений между двумя агентствами, взаимодействие в информационной сфере и возможные совместные программы. Руководители Trend и "Кабар" условились проработать планы расширения сотрудничества.

Кыргызское национальное информационное агентство (КНИА) "Кабар" является единственным государственным информационно-аналитическим учреждением и координатором внутренней и международной информационной политики Кыргызской Республики. Агентство распространяет официальную информацию, предоставляемую органами государственной власти, структурами гражданского общества, бизнес-ассоциациями и другие сведения в первую очередь в Кыргызской Республике, а также за ее пределами.

Агентство международной информации Trend - независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане и освещающее новости Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. Аналитические отчеты и тематические статьи, выпускаемые агентством, посвящены основным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым событиям в этих регионах.