Азербайджан в период президентства Ильхама Алиева: блестящие победы и сбывшиеся мечты

В жизни каждого народа и государства есть даты, которые справедливо и обоснованно называют судьбоносными. К примеру, 9 ноября 1989 года стало поистине судьбоносным днем в немецкой и европейской истории. В этот день произошло падение Берлинской стены - cобытие, изменившее политическую карту Европы. Неспроста - уже 3 октября 1990 года разделенная на протяжении 41 года Германия объединилась. Вслед за исчезновением ГДР с политической карты Европы исчез и весь социалистический лагерь. Конфликт между Востоком и Западом был завершен.

Столь же историческим событием не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа стало то, что произошло три года назад, 11 апреля 2018 года. В этот день, а то была среда, я прекрасно это помню как гражданин, участвовавший в голосовании, состоялись президентские выборы в Азербайджане. Победу на них, набрав 86,22% голосов, одержал Ильхам Алиев. Азербайджанский народ проголосовал тогда за политического деятеля, успешно реализовавшего ряд важнейших проектов не только регионального, но и мирового значения.

Мы все тогда голосовали за полководца, который развенчал миф о "непобедимости" армянской армии, нанеся ей поражение в ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года. Мы отдали свои голоса, связали свои надежды на счастливое будущее Азербайджана с политиком, который знает цену каждому сказанному слову, который обеспечил внутриполитическую стабильность, укрепил авторитет нашей страны на международной арене. Мы поверили тому, кто обещал вернуть азербайджанскому народу Шушу, Лачин, Кельбаджар, Агдам и иные находившиеся тогда под армянской оккупацией территории нашей Родины.

И сегодня, спустя три года после президентских выборов 2018 года, мы все можем сказать, что Ильхам Алиев не только сдержал все свои обещания, но и дал каждому из нас то, о чем мы даже не могли тогда мечтать. Мы увидели возрождение азербайджанского народа, гордо расправившего плечи и громко заявившего о себе на весь мир блестящей победой в 44-дневной Отечественной войне. Эта победа навсегда войдет в новейшую историю не только Азербайджана и Южного Кавказа, но и всего мира.

Потому, что это была война, которая велась по абсолютно новым правилам, с применением новейших технологий боя, при которой число жертв среди наступающей армии, а это невиданное явление, было в разы меньше, чем у державшего оборону противника. Оборону, замечу, которая цементировалась десятилетиями! И все это было разрушено блистательным блицкригом! До сих пор военачальники и военные эксперты из ведущих мировых держав стоя аплодируют этой нашей великой победе, детально изучают ее опыт.

А политики и политологи со всего мира сходятся в том, что эта победа Азербайджана кардинально изменила и еще изменит всю ситуацию на Южном Кавказе. Руководимый Ильхамом Алиевым Азербайджан, добившийся триумфа не благодаря, а вопреки желанию и позиции ведущих мировых держав, которых, будем откровенны, вполне устраивал сложившийся статус-кво, при котором шла имитация переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта при продолжающейся оккупации 20% наших земель, теперь диктует свои условия мира в регионе.

Наша страна возрождает, восстанавливает освобожденный Карабах, попутно доводя до мирового сообщества всю ту правду, о которой оно предпочитало не слышать и не знать. Мы показываем, кто был, есть и будет истинным хозяином Карабаха. Мы тыкаем критиков Азербайджана и симпатиков Армении в преступлении варваров, уничтоживших наши объекты культуры, религии, мы доводим до мира правду о городах и селах, которые армянские оккупанты сравняли с землей.

И каждая новая делегация зарубежных политиков, дипломатов, журналистов приходит в неописуемый ужас от увиденного. А еще, они все подчеркивают, что мир до сих пор не осознал масштаба преград, которые возглавляемый Ильхамом Алиевым Азербайджан преодолел на пути к этой великой победе. Нам открыто говорят: "Азербайджану очень повезло, что у руля нашего государства стоит такой яркий, талантливый политический деятель, как Ильхам Алиев".

И это правда. Под которой готовы подписаться сотни тысяч азербайджанцев, получивших возможность вернуться в родные дома, на землю предков, в великий Карабах. Это правда, под которой готовы подписаться все азербайджанские военнослужащие, признающие историческую роль Ильхама Алиева, в качестве Верховного Главнокомандующего победоносной армии, благодаря победам которой наш священный триколор развивается в Шуше, Агдаме, Гадруте и в Лачине.

Ильхам Алиев до невероятного поднял уровень азербайджано-турецкого братства, он возвысил авторитет нашей страны в тюркском, мусульманском мире. При этом, благодаря мудрой политике Ильхама Алиева, наша страна имеет прекрасные отношения с Израилем, Россией, Украиной, со всеми странами бывшего СССР, с государствами Европы. Азербайджан укрепляет свою роль в качестве надежного энергетического партнера Старого Света.

Сложно в одной статье перечислить все исторические достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева. Но можно сказать о том, что наша страна превращена в оазис стабильности и процветания в бушующем море мировой нестабильности. Всего этого не было бы при ином главе нашего государства. И именно поэтому я считаю, что 11 апреля 2018 года для Азербайджана и всего региона является столь же значимой датой, как падение Берлинской стены и последовавшее за ним объединение Германии для ФРГ и всей Европы.

Ильхам Алиев сделал для Азербайджана больше, чем Гельмут Коль для Германии. А из ныне действующих политических деятелей, по моему глубокому убеждению и по признанию многих зарубежных аналитиков, никто и близко не стоит рядом с Президентом Азербайджана по уровню своего вклада в историю, в настоящее и будущее своей страны и всего региона. При этом я убежден, что нас всех ждут новые победы и , в частности, совсем уже скоро мы увидим, как флаг Азербайджана взовьется и в Ханкенди. И именно Ильхам Алиев, что было бы символично, поднимет этот флаг в Ханкенди. Также, как он это уже сделал в Шуше.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана