Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду

Правительство, оппозиция Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы говорим о постконфликтном развитии и должны концентрировать внимание на определенных элементах, которые могут привести к дальнейшему примирению. Однако в Армении так долго проводилась политика демонизации Азербайджана, распространялись измышления, азербайджанцев представляли как врагов, а Азербайджан - как сторону, словно оккупировавшую Армению и Карабах, что для осознания обществом обратного потребуется время. Мы демонстрировали такое поведение не только во время войны, но и после нее. Мы передали Армении тела более 1500 армянских солдат. Мы вместе с российскими миротворцами принимаем участие в поисковых операциях. Должен также сказать, что в первой Карабахской войне пропали без вести 4 тысячи наших военнослужащих, и ни одно тело нам не возвращено. Вот разница между нами. Мы посредством нашей железной дороги обеспечиваем российским миротворческим силам беспрепятственную транспортную и логистическую поддержку. Они перевозят по железной дороге свои грузы в Барду. Это обходится гораздо быстрее и дешевле, чем перевозка грузов воздушным путем в Иреван, а оттуда - в течение 5-6 часов автомашинами через Лачинский коридор", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что может привести многие другие примеры.

"В связи с проведением ремонтных работ на территории России мы позволили компании "Газпром" транспортировать природный газ в Армению через Азербайджан. Мы могли бы отказать, но дали разрешение. Это тоже показатель, своего рода жест. Мы позволяем армянам пользоваться нашей дорогой протяженностью 21 километр на территории Зангиланского и Губадлинского районов. Эта дорога находится на территории Азербайджана и ранее использовалась армянами. Мы не стали препятствовать этому, но разве во время войны они позволяли нам продвинуться хоть на метр на удерживаемых под оккупацией территориях? Нет. То есть, все это - шаги, предпринятые в одностороннем порядке. Это - не только жест, это - продуманная политика для того, чтобы перевернуть страницу войны. Во вступительной речи я отметил, что мы никогда не забудем того, что армяне учинили против нас, но, наряду с этим, хочу сказать, что мы должны смотреть в будущее. Считаю, что здесь мы ожидаем большей активности от гражданского общества Армении, потому что сегодня ни правительство, ни оппозиция в Армении не способны высказать не только положительного, но даже и нейтрального мнения об Азербайджане. Этот концепт азербайджанофобии, десятилетиями прививаемая ненависть к азербайджанцам по сути лишили армян своих прав. Однако считаю, что они должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду. Война уже осталась в истории, конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее", - подчеркнул глава государства.