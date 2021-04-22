Увиденное нами в Гяндже является военным преступлением

Мы прибыли сюда по приглашению посольства Азербайджана во Франции. С уверенностью могу сказать, что увиденное нами в Гяндже - это военное преступление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал французский юрист Ясин Якути в Гяндже при осмотре жилой территории, подвергшейся ракетным обстрелам со стороны армян во время Отечественной войны.

По его словам, главная цель визита в Гянджу заключается в проведении полного расследования и изучении реальной ситуации.

"Мы дадим полноценную оценку этим событиям. Изумляет тот факт, что Гянджа действительно расположена вдали от зоны боевых действий, но почему-то гражданское население и объекты здесь были взяты на прицел. С уверенностью могу сказать, что увиденное нами - это военное преступление. Как юристы, мы приложим максимальные усилия, чтобы оказать содействие жителям Гянджи в этом вопросе", - добавил Ясин Якути.