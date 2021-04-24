Армянское лобби захватывает все больше российских СМИ

Армянство считает, что они недостаточно представлены в информационном пространстве России, и недостаточно влияют на общественное мнение в российском обществе. Хотя непропорционально вызывающее доминирование армян в российских СМИ могут не узреть только сами армяне, имеющие непомерные притязания на российскую политику.

В то время как для всех других тотальное засилье армян в российских СМИ очевидно и беспрецедентно, армяне все равно недовольны.

Например, некая служительница армянским интересам Валерия Олюнина, представляемая как ведущий научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б.Арцруни, главный редактор портала "Наша среда", отравляет нашу с вами среду своими бездарными умозаключениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, эта самая Олюнина переживает, что армяне могли бы и больше промывать мозги россиянам, и что количество симоньянов, багдасарянов, бабаянов, кургинянов и прочих надо многократно увеличить в российском медийном пространстве.

"В армянской общине России нет ни одного ведомства, которое могло бы управлять информационными потоками и ставить стратегически важные задачи", - переживает Олюнина, при этом поминая добрым словом армянского функционера от СМИ Ашота Джазояна, который подвязался в статусе секретаря Союза журналистов России, и бизнесмена Эдуарда Гуляна. Олюнина благодарит их за то, что Джазоян, пользуясь своим статусом в российской организации, набрал группу российских журналистов, а Гулян профинансировал их поездку в Карабах, чтобы лучше отражали в российских СМИ армянскую точку зрения. Среди них были корреспонденты и обозреватели "Известий", "Новых Известий", "Комсомольской правды", "Литературной газеты", ТВ-Центра. Олюнина, которая служит армянскому пиару, радуется, что за счет российских СМИ "информационный выхлоп в пользу армян был настолько мощным, что его заметили и в Баку."

Олюнина пишет: "С тех пор российско-армянское медиаполе перекрывалось политическими обозревателями, политологами, журналистами, ведущими свои активности еще с 1990-2000-х годов. Многие из них были армянского происхождения. Из-за того, что русская сторона была ориентирована протурецки и проазербайджански, медиаполе это не развивалось. Но "свежая кровь" поставлялась в большей мере со стороны блогеров. "Мода" на Армению вспыхивала при обострении армяно-российского политического диалога, чтобы снова затухнуть".

Хотя армянские журналисты, "ведущие свои активности" в России (как выражается Олюнина) на протяжении последних 20 лет никуда не делись, и вовсе не затухли. Напротив, значительно расширились и укрепились. Также не понятно, с каких пор "русская сторона ориентирована протурецки и проазербайджански"? Давайте-ка составим списки и сравним соотношение армян и всех остальных в руководстве российских СМИ. Точнее, сравнивать будет не с чем, так как армянская диаспора единственная господствует в российском медиа пространстве.

Олюнина сама перечисляет лиц, обслуживающих армянские интересы.

"Костяк информационной и идеологической борьбы обеспечивают Константин Затулин, Виктор Кривопусков, Станислав Тарасов, Модест Колеров, Виктор Надеин-Раевский, Андрей Арешев, Амирам Григоров, Никита Шангин и ряд военных аналитиков"- пишет Олюнина. А где же вся остальная братия? Где Симоньян, Бабаян, Кеосаян, Габрелянов, Тадевосян, Худавердян, Мирзаян и многие-многие другие? Что же Олюнина скромно умалчивает, не называя главных манипуляторов российскими СМИ от армянской диаспоры?

При этом Олюнина наставляет российских журналистов, как надо армянам служить.Она считает, что "фронтменами" российско-армянского медиаполя должны быть не только телеграмщики, но и профессиональные журналисты, чтобы "не только мельтешили и хейтерствовали, не только занимались вбросами", но и решали более масштабные вопросы.

Вот хотелось бы спросить у Олюниной, что она предлагает сделать, чтобы еще больше возвысить голос армян в российском медиаполе? Снять с работы оставшихся в российских СМИ неармян? Или ограничить допуск к работе в российских СМИ представителям всех других национальностей, чтобы только армяне имели там свою монополию? Однако Олюнина недостаточно наблюдательна: это уже почти происходит. Чего же еще?

Когда-то, в 2000-х годах, в одну из поездок в Адлер - это один из самых армянских городов России, богатые амшенские армяне ввели Олюнину в "армянский мир", из которого она никак выйти не может.

После этого судьбоносного знакомства Олюнина стала еще глубже погружаться в армянскую тему. Позже началось ее сотрудничество с Международным фондом Гаянэ Хачатурян, Международной конфедерацией журналистских союзов (уже упомянутый Джазоян, заставляющий русских девушек петь армянские песни) и многими другими армянскими организациями. Олюнина уже вправе составить достойную смену Затулину. Вот если бы еще Россию они иногда вспоминали, столь преданно служа Армении...