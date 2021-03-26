Масштабнейшее засилье армянского лобби в российских СМИ

"Информационная война за Карабах глазами русских" - этот аналитический материал размещен 25 марта 2021 г. на сайте "Кавказское Бюро", автор Владислав Рыженко.

Хотелось бы выразить признательность автору за столь объективный материал через призму интересов российской аудитории. При этом фейсбук блокирует ссылку на данную публикацию, хотя статья корректна и не нарушает никакие нормы сообщества, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Приводим данный текст:

"Вторая Карабахская Война закончила свою "горячую" фазу, но это не значит, что она завершена полностью. Современные войны это комплексные мероприятия, в которых информационная составляющая важна не менее военной. Азербайджан победил на земле, а вот победа в информационном пространстве пока еще до конца не одержана ни одной из сторон. Давайте поподробнее проанализируем позиции Армении и Азербайджана глазами российского зрителя.

У российских СМИ не должно быть иностранных интересов.

Конфликт в Карабахе неожиданно (на самом деле вполне ожидаемо) высветил проблему засилия в русском информационном пространстве если не иностранных агентов - этот термин сегодня имеет уже конкретное юридическое значение - то по крайней мере людей, активно продвигающих чужие интересы вместо государственных. Поймите правильно, я не предлагаю запрещать людям с армянскими фамилиями работать в СМИ или иметь доступ к большим медиаплатформам, тем более что многие из них граждане РФ. Я говорю о другом: о том, что крупные государственные средства массовой информации - это стратегические институции, а значит их сотрудники и спикеры, которые позиционируются выразителями мейнстримного мнения, должны отстаивать интересы России, а не какой-либо другой родины, которая у них может быть. Никаких двойных стандартов и запасных аэродромов!

Это именно то, что показал нам Карабах: в наших СМИ огромное количество армян, которые всю жизнь живут в России, имеют гражданство, недвижимость, заработанные здесь деньги, но когда дело касается их национального государства - они начинают использовать все доступные им ресурсы в интересах Армении, а не России. Это подрывает информационную безопасность нашей страны и сильно вредит нашей политике, как внешней (взаимоотношение с соседями, выполнение международных договоров), так и внутренней (межнациональная рознь, войны кланов и диаспор).

Свою точку зрения в российской медиасфере пропагандировали и армяне и азербайджанцы, давайте разберем разницу в их подходах.

Карточный домик армянской пропаганды

Поговорим о стратегии армянской инфовойны. Если кратко: армяне взяли количеством и скоростью. Количеством статей и видеороликов, количеством отправленных на фронт корреспондентов, количеством спикеров на ток-шоу и тем как быстро работал весь этот фронт поддержки армянской армии. Работа велась очень сплоченно: МИД Армении организовывал самолеты и гостиницы для иностранных журналистов, армянские олигархи возили по Москве сумки с наличностью (авансы и премии для лучших работников), армянские блогеры разгоняли каждый позитивный материал о своей стране по широким сеткам с ботами и без, а представители "культурных элит" усиленно формировали эстетическое наполнение для всего происходящего.

В этот момент азербайджанцы действовали менее слаженно. Азербайджан, в отличие от Армении, все еще был закрыт на ковидный карантин, поэтому журналисты могли приезжать туда только после долгих бюрократических согласований. И поскольку пропустить войну репортер не может - все поехали снимать с армянской стороны, не имея выбора. Это крайне серьезным образом отразилось как на имидже Азербайджана, так и на результатах информационной войны.

Кроме того, нельзя не отметить тот четко выверенный дискурс, который создавала армянская сторона. Поначалу они высказывали не хаотичные мысли, а конкретный набор тезисов и установок. Главные из которых: "против нас воюют турки и террористы", "будет новый "геноцид"", "мы для русских православные братья", "если Армения проиграет - будет плохо России", "азербайджанцы не умеют воевать" и т.д. Все ответные контраргументы просто терялись в дружном хоре армянских пропагандистов, а любой, кто имел собственное мнение мог удостоиться нелестных оценок в телеграме Габрелянова или инстаграме Сарика Андреасяна.

Но говоря о важности информационной войны не стоит забывать - конфликты всё еще разрешают армией и флотом (в данном случае - воздушно-беспилотным). Невозможно выиграть войну в телеграме, и когда ситуация на фронте начала меняться, обнажая катастрофу армянской армии - в этот момент карточный домик стал рушиться, а виртуальные победы забылись, уступив место прозаичной реальности.

Будем учиться на чужих ошибках - военная пропаганда может создавать в голове у зрителя фантомный мир из иллюзий и приукрашенных мнений, но она не должна плодить фейки. Это опасно для неё самой. Рано или поздно любой фейк опровергается фактами и после этого его авторы лишаются (иногда наработанного годами упорного труда) доверия со стороны читателя. Все, кто поверил в рассказы о легионах турецкого спецназа, съеденного кабанами, об уничтоженных ДРГ террористов и прочих сказках про "ГадрутНаш", почувствовали себя обманутыми и смущенными. Быть обманутым - это очень сильное чувство, во многом незабываемая эмоция.

Большинство из разочарованных приобрели некоторый иммунитет к армянской пропаганде и это безусловно её главное поражение во Второй Карабахской Войне.

Попытки Азербайджана держать медиаоборону.

Азербайджанские лидеры общественного мнения и журналисты пустили все силы на опровержение фейков, развенчание мифов и прочую "медиаоборону". Ситуация в инфополе была противоположной фронту: здесь азербайджаны выступали в роли обороняющихся, а не нападающих. Недостаток инфраструктуры и закрытость самого Азербайджана (его границ и транспортной доступности) поставили азербайджанцев в сложное положение. Любые попытки действовать похожими на Армению методами сразу приводили к скандалам. Вспомним историю с Михаилом Гусманом, который перечислил свой гонорар за одну из книг в фонд азербайджанской армии - его стали обвинять чуть ли не в финансировании геноцида, хотя с юридической точки зрения поступок абсолютно легален. Вышеупомянутый Арам Габрелянов в тот же самый момент пытался отправлять из России добровольцев/наёмников на фронт, что является уголовным преступлением, но большим медиаскандалом это не обернулось благодаря деньгам и связям Габрелянова. (Жаль, что автор не упомянул еще Маргариту Симоньян, чьи действия наносят куда более серьезный удар по интересам России - ред.).

Тем не менее азербайджанцам удалось разрушить некоторые крупные мифы и стереотипы о себе и собственной армии.

К примеру миф про то, что "азербайджанцы это нация торговцев, а не воинов". Эта идеологема сама по себе нелогична потому как с самых древних времен истории торговля - дело опасное, требующее силы, знаний и смелости. Мы, русские, сформировались как нация, когда начали активно торговать, и тогда же мы стали активно воевать, в конце концов обретя одну шестую часть суши. He говоря уже о единственном в истории мистико-воинском братстве, суфистском ордене кызылбашей, созданным не такими уж и далекими предками современных азербайджанцев. Это об их лидере шах Исмаиле, создавшем опираясь на мечи кызылбашей величественную империю Сефевидов, К.Маркс писал - " завоевал 14 стран за 14 лет правления". Таким образом миф этот можно воспринимать в качестве теста на эрудицию того, кто его транслирует.

Но это было отступление, вернемся же к азербайджанской армии.

Мы увидели современно экипированные вооруженные силы, в которых достаточно снаряжения, еды, оружия, транспорта и всего необходимого. Все инфоатаки на азербайджанскую армию велись с помощью разговоров о её жестокости, нетерпимости, хитрости и т.д. Никто не ставил под сомнение сами её возможности для совершения тех или иных военных действий. И это конечно успех азербайджанского пиара, который особенно удачно сыграл на фоне "тактических отступлений" армии "арцаха" и нарождающегося конфликта в самой армянской среде, когда добровольцы на фронте обвиняли своих земляков в том, что они струсили и не приехали воевать в Карабах.

Какими запомнятся русским воюющие страны.

В ходе конфликта российский зритель еще раз обратил внимание на обе закавказские страны и те порядки, которые сегодня установлены в них.

Мы еще раз узнали, что Армения это радикально моноэтничное государство, в котором запрещены и выдавлены русские телеканалы и СМИ, закрыты русские школы, прославляется пособник нацистов Гарегин Нжде и регулярно происходят русофобские пикеты в центре столицы.

Этот образ Армении как "второй Грузии" - то есть еще одного кавказского государства, где не любят русских - очень крепко въелся в сознание русских. Он резонирует особенно остро на фоне истерик о том, что русские должны были (об этом не стесняясь говорили как простые армяне в интервью, так и видные селебрити) спасти "арцах". Русские не очень любят быть кому-то должны, тем более когда "долги" берутся из головы.

С другой стороны образ Азербайджана после Второй Карабахской - это богатое, сильное, устойчивое государство...тюрков. Здесь эффективно сработала и армянская пропаганда и турецкая, которой по своим причинам выгодно представлять Азербайджан чуть ли не как еще одну провинцию в составе Турции. И хоть в реальности азербайджанцы не так близки с турками как это выставляется СМИ, но доказать это - теперь довольно сложная задача.

Русские начинают уставать от Карабаха

Противоборство в СМИ не только не закончено, но и усиливается с каждым днем, а это значит, что конфигурация информационного фронта будет меняться, появятся новые мифы и фейки, в конфликт будут внедряться новые стороны и т.д. Российский зритель постепенно устает от всего этого, Карабах - будучи далекой и чужой землей - рискует быстро набить оскомину телезрителям РФ. А это значит, что симпатии будут отдаваться более спокойной и менее требовательной стороне конфликта.

Русские не любят, когда их руками пытаются решить собственные проблемы, зато они очень ценят спокойствие, стабильность и адекватность - именно это может стать самой выгодной информационной политикой для любой из сторон конфликта".