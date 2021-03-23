Симоньяновский Sputnik пропагандирует в России армянских террористов

Армянские руководители ведущих российских СМИ продолжают героизировать в России армянских фашистов и террористов.

Только слегка притихли по поводу популяризации в России эсесовца Гарегина Нжде, сакрализированного в Армении, как взялись творить героическую историю вокруг другого армянского преступника - террориста Согомона Тейлиряна, а теперь еще откопали из архивов менее известного террориста Агарона Сачакляна и усердно его героизируют, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Проблема в том,что героизация армянских военных преступников и террористов осуществляется не только в Армении, но и в России, тем более, посредством армянских руководителей ведущих российских государственных СМИ.

И если Арам Габрелянов особо не скрывает своей новой миссии в качестве армянского Геббельса, то его закадычная подруга Маргарита Симоньян ведет более хитрую игру.

Тем не менее, ее уши просматриваются во многих провокациях.

В качестве последних примеров приведем пару публикаций, взятых с сайтов российского государственного агентства Sputnik, на который Симоньян получает миллионы из нашего бюджета.

Что или кого пропагандирует Sputnik?

А Sputnik, как указывается на этом сайте, "обращается к важным страницам истории армянского народа и рассказывает о малоизвестном герое операции "Немезис". Когда говорят об операции "Немезис" ("Возмездие"), первое имя, которое приходит на ум, - Согомон Тейлирян. Расстрел в Берлине Талаата-паши.... И родилась богиня возмездия.. ", - пишет Sputnik.

Напоминаем: Согомон Тейлирян - боевик-террорист, вошедший в историю как исполнитель серии терактов, в том числе против иностранных дипломатов. По заданию армянской националистической партии "Дашнакцутюн" осуществил ряд терактов в рамках армянской террористической "операции Немезис" (которая касалась и России, в том числе взрывы в московском метро в 1977 году).

Симоньяновский Sputnik старательно просвещает широкую аудиторию о "геройствах" армянских террористов, открывая новые имена:

"Осенью 1919 года в Ереване на 9-м общем собрании АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) в атмосфере совершеннейшей секретности было принято решение предать смертной казни ответственных за (спорное) преступление против армянского народа. Карательная операция "Особое дело" получила название "Немезис" (в честь греческой богини возмездия). Это была хорошо спланированная сверхсекретная операция, продуманная до мелочей. В целях безопасности даже сами участники не владели полной информацией. Кого-то из участников могли обнаружить, и, чтобы вся операция не оказалась под угрозой, многие знали лишь необходимое для выполнения порученного им конкретного задания. Даже спустя 102 года раскрыта не вся информация о "Немезисе": наряду с новыми фактами появляются и новые имена. Так, совсем недавно исследователи "Немезиса" узнали об Агароне Сачакляне. Оказалось, он был не просто рядовым участником, а одним из руководителей операции. Государственный деятель, посол Армении в США Армен Гаро был "мозгом" операции, Шаан Натали - "сердцем", идейным вдохновителем и координатором действий. Кстати, возможно, именно благодаря Натали операция была названа "Немезис". Известно, что "Немезис" - его псевдоним. И, наконец, третьим лидером операции был Агарон Сачаклян, которого можно назвать финансовым директором "Немезиса". Он отвечал за логистику, занимался добычей и распределением материальных средств для проведения крупномасштабной операции. Этот участник "Немезиса" до конца жизни сумел остаться нераскрытым. Агарон пожил некоторое время в Марселе, где знакомился с основателем Партии "Арменакян" Мкртичем Португаляном. В 1896 году переехал в США, обосновался в городе Хартфорд, штат Коннектикут, где жил его старший брат Степан (тот переехал в Америку раньше). Он до 1933 года был членом Центрального комитета АРФ "Дашнакцутюн" в США. В последние годы жизни Сачаклян потерял память и зрение. Агарон Сачаклян ушел из жизни 5 августа 1964 года в возрасте 84 лет, унеся с собой многочисленные тайны "Немезиса".

Какие подробные рассказы об армянских преступниках! При этом мы практически не находим на ресурсах Симоньян публикаций, посвященных героям России. И тогда зачем из российского государственного бюджета должны выделяться средства Маргарите Симоньян, которые она направляет на пропаганду армянских террористов?

Вот еще материалы и фото, посвященные террористу Тейлиряну.

В Армении этому преступнику установлен памятник, да еще и с отрезанной головой турецкого дипломата. И российский Sputnik это пропагандирует.

Более того, российское агентство Sputnik выражает восторги по поводу того, что голова убитого турецкого дипломата присутствует в этой армянской "творческой" композиции в неприкрытом варианте, согласно задумке автора.

Российское государственное агентстство Sputnik - кладезь подобных публикаций. И пока этими ресурсами руководит Симоньян, ничего не изменится, и имидж данного агентства будет падать все ниже, все дальше отдаляясь от собственно российских интересов.