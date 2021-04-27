Судьба Мецаморской АЭС может быть сродни трагедии на Фукусиме

Причина отказа остановить единственный ныне действующий реактор Мецаморской АЭС со стороны Армении банально проста. Данная генерирующая мощность производила в разное время до 85% электроэнергии, которую потребляла Армения. По окончанию Второй карабахской войны под контроль Азербайджана перешли крупнейшие гидроэлектростанции на Араксе, я имею ввиду Худаферин и Девичья Башня, а также каскад мини-гидроэлектростанций, построенных армянами в Карабахе на Занги и других реках. Количество генераторов оценивается до трёх десятков. Мне в своё время довелось побывать в Нахчыване на реке Араз. Я видел, как в горах эксплуатируются горные водные ресурсы для выработки электроэнергии. Прекрасно понимаю, что после того как данные генерирующие мощности в Карабахе перешли под контроль Азербайджана, у Армении практически не осталось собственных источников электрической энергии. Армения сейчас всецело будет зависеть от поставок российской электроэнергии через Грузию или Азербайджан.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Историк считает, что в условиях глобального кризиса Россия не будет поставлять, особенно на потребительский рынок, электроэнергию за бесплатно или по демпинговым ценам.

"Цены на российское электричество для Армении давно установлены. И для того, чтобы хоть как-то ослабить все экономические неурядицы внутри своей страны, которые в конечном итоге ложатся бременем на плечи конкретного армянского потребителя, власти Армении отказываются останавливать Мецаморскую АЭС. Особенно это важно в условиях предвыборной кампании. Потому что, если сейчас остановить генерацию электроэнергии на Мецаморской АЭС, потребуется больше экспорта электроэнергии из России и Грузии. И это сильно ударит по кошельку избирателей, что в свою очередь может серьёзно повлиять на электоральное настроение в стране. А никому сейчас из политических игроков, ведущих борьбу за власть в Армении, это абсолютно не нужно", - пояснил профессор.

Политический аналитик не разделяет уверенности в том, что на Мецаморской АЭС возможна потенциальная техногенная катастрофа подобно Чернобыльской. Однако он добавил, что судьба Мецаморской АЭС может быть сродни трагедии на Фукусиме.

"Дело в том, что в Чернобыле произошёл перегрев рабочего тела. Это было вызвано тем, что в ядро реактора было помещено слишком большое количество генерирующих стержней. В результате Спитакского землетрясения 1988 года первый реактор на Мецаморской АЭС был полностью выведен из строя. Второй был повреждён, он загружается на неполную мощность, что исключает возможность перегрева. С этим связан переход ядерной реакции в термоядерную. Поэтому Чернобыль абсолютно исключён.

Зато есть большой риск Фукусимы. Дело в том, что механическая часть Мецаморской АЭС не проходила техническое обслуживание достаточно давно. Плановое техобслуживание должно было случиться в 2015 году, потом оно было перенесено на 2017 год. Но у Армении не нашлось денег для того, чтобы оплатить профилактические работы. К тому же Россия подписала выгодный для себя контракт на строительство АЭС "Аккую". Когда встал выбор получать многомиллиардные прибыли от сотрудничества с Турцией или же пытаться выкраивать копейки от сотрудничества с Арменией, естесственно, "Росатом" как госкорпорация, занимающаяся коммерческой деятельностью на международном рынке, сделала свой выбор в пользу Турции", - заявил он.

Российский историк напомнил, что в СССР было построено три таких электростанции: Кольская АЭС в Мурманской области, Билибинская АЭС в Якутии и Мецаморская АЭС.

"Сегодня Кольская АЭС выведена из числа генерирующих объектов и используется в качестве учебной базы и полигона для проведения технологических исследований и опытов. Билибинская АЭС уже в 2012 году была окончательно демонтирована и помещена под саркофаг для того, чтобы избежать негативных воздействий на окружающую среду. Остаётся Мецаморская АЭС, техническое состояние которой сейчас тяжёлое. Не проведена профилактика водоводов, ведущих от энергоблока к градирням. Всё дело в том, что атомный энергоблок охлаждается водой, далее превращённая в пар вода по пароводам попадает в градирни (большие башни, где вода конденсируется на стенках, сползает вниз и дальше идёт в отстойники на охлаждение). Так что вполне возможна катастрофа или авария по типу той, которая произошла на Фукусиме и связано с большим выбросом в атмосферу радиации и розливом радиоактивной воды", - предупредил наш собеседник.

В данном случае, продолжил он, в первую очередь пострадает Армения, но также и все страны региона, которые находятся на берегах Аракса. В конце концов если эта радиоактивная вода вырвется, то она пойдёт вниз по этой реке. То есть, под угрозой Азербайджан, Армения и Иран.

Профессор назвал единственный способ для предотвращения такого рода угрозы.

"Существует международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), туда должен быть отправлен коллективный запрос и иск с требованием того, чтобы МАГАТЭ провело экспертизу Мецаморской АЭС и потребовала её закрытие. Мецаморская АЭС фактически является частным предприятием, поэтому требовать её закрытие в судебном порядке невозможно. Так как это особая отрасль под особым международным регулированием. Думаю, что нужно стучаться и звонить в колокола МАГАТЭ", - подытожил Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов