Члены Сети азербайджанцев Канады встретились с главой МИД Канады

Члены Сети азербайджанцев Канады (NAC) встретились с министром иностранных дел Канады Марком Гарно.

Как сообщает Day.Az, встреча была инициирована NAC и проходила в формате видеоконференции.

В ходе встречи министр был проинформирован о том, что около 800 тысяч азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами, намерены вернуться на свои родные земли, и что Азербайджан ведет необходимую работу в данном направлении. Однако, мины, закопанные армянской армией, затрудняют возвращение мирного населения, и армянская сторона отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Было подчеркнуто, что в свете вышесказанного, правительство Канады должно поддержать Азербайджан в процессе разминирования и потребовать от Армении предоставить данные карты.

Министр Гарно выслушал мнения представителей азербайджанской диаспоры и заявил, что полностью осведомлен о проводившихся в регионе военных операциях, а также о послевоенной ситуации. Он отметил, что осведомлен о деятельности NAC в этой сфере, и подчеркнул важность поднятых вопросов. Министр сказал, что эти вопросы находятся в центре внимания возглавляемого им органа, и Министерство иностранных дел Канады работает над принятием решений по данному вопросу.