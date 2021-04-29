10 политпартиям в Азербайджане выделили средства

Во втором квартале 2021 года 10 политическим партиям в Азербайджане выделены средства из государственного бюджета, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.

По данным ведомства, партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партии гражданской солидарности, партии "Ана Ветен", Партии демократических реформ, Партии демократического просвещения, Партии единого народного фронта, Партии великого созидания, Партии единства и другим в общей сложности выделены 948,4 тысячи манатов.

Средства выделены в соответствии со статьей 17-1 закона "О политических партиях".