Назначен глава ИВ Агсуинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Ровшана Эльмидар оглу Багирова от должности главы Исполнительной власти Лерикского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Ровшан Эльмидар оглу Багиров назначен главой Исполнительной власти Агсуинского района.