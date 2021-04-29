https://news.day.az/politics/1338523.html Назначен глава ИВ Агсуинского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен глава ИВ Агсуинского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Ровшана Эльмидар оглу Багирова от должности главы Исполнительной власти Лерикского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Ровшан Эльмидар оглу Багиров назначен главой Исполнительной власти Агсуинского района.
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