Виноватые армянские матери

В человеческой истории было немало споров и исследований на предмет того, как правильно воспитывать детей. Думается, даже у неандертальцев был свой взгляд на этот вопрос. А уж за последние сто лет сколько было написано книг и защищено диссертаций на эту тему - и не сосчитаешь. Как говорил древнеримский мудрец, никто не становится хорошим человеком случайно. Добавим от себя - и нехорошим тоже. Негодяи, убийцы, мошенники, нацисты - у всех у них тоже была мама, которая рассказывала сказки на ночь и учила уму-разуму.

О том, какими сказками на ночь извращается сознание армянских детей, мы поговорим чуть позже. А сейчас хотелось бы напомнить одну очень характерную историю, которая была освещена в местных СМИ в начале апреля. В соцсетях появилось фото, на котором малыши позируют с фотографией Ленина и игрушечными автоматами и пистолетами. За спинами их стоят мрачные надзира... пардон, воспитательницы. Подпись к фото, датированном 1980-м годом, гласит, что это воспитанники детского сада в Азербайджане. Фотография, как водится, начала гулять по Фейсбуку и нашла немало поклонников армянской национальности, которые поспешили заклеймить азербайджанский народ, который, мол, уже с тех времен воспитывает своих детей в ненависти и так далее.

При первом же взгляде на фото возникают сомнения в том, что отображена там азербайджанская действительность, да еще 80-х годов. Не будем строить из себя физиономистов и делать выводы из специфических черт надзира... еще раз пардон - воспитательниц. Но, согласитесь, Азербайджан всегда был многонациональной республикой и трудно было бы найти детский сад, в котором не было бы разнообразия воспитанников. Да и не корчили воспитывавшиеся на чебурашках и буратинах дети таких гримас. Сомнения возникли не только у нас, и в конце концов, порывшись в интернете, журналисты обнаружили оригинал фотографии на сайте американского фотоагентства Getty Images, причем с сопроводительной надписью, которая гласит: "Детский сад Арцвашена, армянского села на административной территории Азербайджана, 29 января 1990 год"...

Как видим, мрачные тетеньки и детишки с автоматами, строящие неприветливые гримасы, это жители армянского села, располагавшегося в Гедабекском районе. Начало 90-х это как раз то время, когда развязанный Арменией карабахский конфликт переходил в свою горячую фазу, и армяне Азербайджана, от младенца до старика были вовлечены в этот разрушительный процесс. И разрушительным он оказался для армян даже в большей степени, чем для нас. Мы смогли пережить потери, устояли на ногах и, сплотившись в единый кулак, разбили врага. Армянское же общество не сумело пережить такую свою "победу", и за прошедшие годы медленно, но верно идет к потере государственности.

Обвиняя азербайджанцев в пропаганде насилия, армянский агитпроп навлекает негатив на самих же армян, потому что в эпоху информационных технологий и соцсетей практически невозможно что-то скрыть. Тем более, когда подонки гордятся своими деяниями и стараются набрать побольше лайков. Последние проявления звериной ненависти, охватившие не только Армению, но и страны с засильем армянства, являются лучшей демонстрации того, на каких сказках и мифах растут армянские дети. Взять хотя бы безобразный инцидент с повешением в США манекена, обернутого азербайджанским флагом. Или нападение сорока вооруженных битами и ножами армян на безобидную турецкую семью во Франции. Можно напомнить и развернувшийся по всему Западу и России армянский террор против азербайджанцев после прошлогодних июльских событий на товузском участке госграницы. С большим трудом правоохранителям этих стран удалось утихомирить толпы бандитствующих молодых армян.

Армянская молодежь всегда готова к насилию. Но эти мальчики и девочки не виноваты в том, что теряют человеческий облик при упоминании Турции или Азербайджана. Виноваты те, кто запрограммировал их на жизнь в ненависти и злобе, кто искалечил их, с малолетства натаскивая на националистические лозунги и выработав таким образом условный рефлекс. Большие порции пропаганды поступают в уши армянских малышей из уст их матерей вместе со сказками, стихами, детскими песенками. Мамаши, сами искалеченные морально собственными родителями, продолжают отрабатывать полученную практику на своих детях. Получается это у них очень хорошо. Правда, потом, лет через двадцать те же мамаши обивают пороги правительственных учреждений в Ереване и перекрывают дороги, требуя вернуть их детей-диверсантов или найти тела сыновей, бесславно сгинувших на чужой земле. И не осознают, что виноваты в потерях сами.

Все начинается с детских сказок, которые любят в нежные годы послушать все, чтобы мамочки с большими книжками с картинками сидели в изголовье и усыпляли теплыми голосами. Только вот армянских детей усыпляют совсем не так, как миллионы других малышей на планете. Армянских детей зомбируют и программируют, превращая в терминаторов. Когда они подрастают, уже не мамаши, а чужие дяденьки нажимают на заветную кнопочку, которая есть, к сожалению, у подавляющего большинства наших соседей. Но это будет потом, а пока сверкающие глазами от переполняющей их ненависти армянские матери, воспитатели в детсаду, преподаватели в школе рассказывают будущим "зинворам" и убийцам детей о том, кто они, враги армян и борьбе с кем каждый армянин обязан посвятить свою жизнь. Еще "великий Нжде" поучал - "ни дня без борьбы с турком". За сто лет ничего в методах воспитания "истинных армян" не изменилось, и дети Армении получают те же наставления и ориентиры.

Какие сказки читают армянским детям матери перед сном? Очень страшные. Нет, они не про чудовищ и признаков. Чудовища и призраки это уже вчерашний день лепет. Армянским детям предлагаются сказки жестокие, с членовредительством, кровью и даже территориальными претензиями к соседям (!). В общем, полный набор, чтобы, как говорится, два раза не ходить. Во многих армянских сказках герой, побеждая противника, как правило, отрезает ему нос, уши или другие части тела и уносит их с собой. Так, герой одной из сказок отрезал поверженным им дэвам носы и губы и складировал все это в хурджин. Зачем? Наверное, носил с собой в качестве трофеев, как "победители" первой карабахской войны, возвращавшиеся в Армению с нанизанными на нитку отрезанными ушами убитых ими азербайджанцев.

Помимо отрезанных частей тела в качестве трофеев и талисманов герои этих жутких сказок уносят с собой и капли крови. Уже не говорим о самом содержании этих произведений, как утверждается, народного творчества. Жестокость, смакование подробностей пыток и насилия, поедания одного героя другим... Трудно представить, насколько сладкими будут сны ребенка после выслушивания таких историй.

Нам могут возразить, мол, даже у братьев Гримм в сказках содержатся неприемлемые элементы. Да, но есть большая разница - во всем мире, каким бы ни был оригинал, сказки преподносятся детям в гуманистическом варианте, воспитывающим не ненависть, а доброту и веру в победу добра над злом. Армянские же дети после прочитанных в воспитательных целях мамашами подобных текстов просто теряют способность отличать добро от зла. Эти понятия извращаются в их сознании. В конце концов "добро" начинает ассоциироваться исключительно с нужными армянскому делу проявлениями бытия, а все, что армянскому делу не способствует, а тем более мешает, соответственно, является злом.

С таким багажом юные армяне вступают во взрослую жизнь. А мамаши гордятся ими, аплодируют, когда на утренниках они читают стихи о ненависти, когда со школьной сцены звучат призывы к насилию.

В сети гуляет видео, на котором армянская мамаша пытается обучить своего малолетнего сына популярной оскорбительной антитурецкой кричалке. Малыш еле произносит повторяемую ею фразу, хлопая ресничками и не понимая, что все это значит. К сожалению, со временем он станет более понятливым и от его незамутненного пещерной ненавистью сознания не останется и следа.

Так что, перефразируя древнего римлянина, с уверенностью можем сказать: никто не становится плохим человеком случайно.

Зульфугар Ибрагимов