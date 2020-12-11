Армяне учат малолетних детей ненавидеть азербайджанцев

Есть ещё один армянский миф о том, что азербайджанцы растят своих детей в ненависти к армянам. Но вот мол у армян все по другому, их дети растут в мире и без ненависти ко всем нациям, в том числе к туркам и азербайджанцам.

Day.Az представляет небольшую подборка видео армянских детей. Из кадров видно, чему детей "учат" армянские родители с самого раннего детства.

То, что в таком раннем детстве ребенок улавливает, закладывается у него на подкорковом уровне и такой ребенок всю жизнь будет ненавидеть азербайджанцев и турков. Отсюда и начинаются корни у армянского сепаратизма.