https://news.day.az/politics/1297575.html Армяне учат малолетних детей ненавидеть азербайджанцев - ВИДЕОФАКТЫ
Армяне учат малолетних детей ненавидеть азербайджанцев - ВИДЕОФАКТЫ
Есть ещё один армянский миф о том, что азербайджанцы растят своих детей в ненависти к армянам. Но вот мол у армян все по другому, их дети растут в мире и без ненависти ко всем нациям, в том числе к туркам и азербайджанцам.
Day.Az представляет небольшую подборка видео армянских детей. Из кадров видно, чему детей "учат" армянские родители с самого раннего детства.
То, что в таком раннем детстве ребенок улавливает, закладывается у него на подкорковом уровне и такой ребенок всю жизнь будет ненавидеть азербайджанцев и турков. Отсюда и начинаются корни у армянского сепаратизма.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре