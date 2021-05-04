https://news.day.az/politics/1339880.html Армяне хотели нанести удар по церкви Газанчы в Шуше ракетой "Искандер-М" - ОФИЦИАЛЬНО
Армяне хотели нанести удар по церкви Газанчы в Шуше ракетой "Искандер-М" - ОФИЦИАЛЬНО
Обломки ракеты "Искандер-М" были найдены в 200 метрах от церкви Газанчы в Шуше.
Об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД АР к заявлению внешнеполитического ведомства Армении о проводимых Азербайджаном восстановительных работах в Шуше, передает Day.Az.
"Это демонстрирует то, что этим смертоносным оружием Армения готова была уничтожить весь город, в том числе и церковь, которую она так "ценит", - говорится в заявлении МИД АР.
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