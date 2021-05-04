https://news.day.az/politics/1339929.html Посол Турции в Азербайджане посетил Парк военных трофеев в Баку - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане посетил Парк военных трофеев в Баку - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи побывал в Парке военных трофеев в Баку.
Как сообщает во вторник Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня мы находимся в Парке военных трофеев, который был создан в результате освобождения Карабаха от армянской оккупации. Поздравляю с победой, брат!" - написал посол.
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