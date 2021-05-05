Утверждены обновленные составы Совместных комиссий с тремя странами от Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 437 от 10 августа 2009 года "Об утверждении нового состава Совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой от Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, состав комиссии, утвержденный частью 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 437 от 10 августа 2009 года "Об утверждении нового состава Совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой от Азербайджанской Республики", дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Члены комиссии

первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

первый вице-президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.

МИД Азербайджана поручено направить уведомление австрийской стороне об изменении, сделанном частью 1 настоящего распоряжения.

Другим распоряжением главы государства внесены изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О составе Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак от Азербайджанской Республики" № 1514 от 20 мая 2011 года.

Согласно документу, утвержденный частью 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О составе Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак от Азербайджанской Республики" № 1514 от 20 мая 2011 года состав комиссии дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Члены комиссии

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

заместитель министра образования Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить иракской стороне соответствующее уведомление об изменении, внесенном частью первой настоящего распоряжения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду также подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Эстонской Республики от Азербайджанской Республики" № 1850 от 21 ноября 2011 года.

Согласно изменениям, утвержденный частью 1 распоряжения Президента Азербайджана "О составе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Эстонской Республики от Азербайджанской Республики" № 1850 от 21 ноября 2011 года состав комиссии дается в следующей редакции:

Сопредседатель комиссии

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Члены комиссии

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Эстонской Республике.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить эстонской стороне соответствующее уведомление об изменении, внесенном частью первой настоящего распоряжения.