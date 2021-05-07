Азербайджанская армия получила новые беспилотники

"Современное оружие и боеприпасы, военная техника местного производства во время 44-дневной Отечественной войны успешно прошли испытания в реальных боевых условиях".

Как передает Day.Az. oб этом в интервью газете "Республика" сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

По словам министра, во время ожесточенных боев в дни Отечественной войны объединения и предприятия Министерства оборонной промышленности работали беспрерывно: "Для оперативного ремонта и восстановления военной техники, используемой нашими бойцами, были созданы беспрерывно работающие соответствующие базы в прифронтовых зонах. Беспилотные летательные аппараты, которые мы начали серийно производить и на крыльях которых выведено известное выражение, использованное во время изгнания оккупантов с азербайджанских земель Верховным главнокомандующим и вызвавшее большой резонанс в стране и мире, находятся в пользовании азербайджанской армии".