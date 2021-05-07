Азербайджан выведет своих миротворцев из Афганистана

Планируется вывод азербайджанских миротворцев из Афганистана.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что США начали вывод своих войск из Афганистана первого мая. В то же время из этой страны выводятся силы НАТО. В рамках миссии Североатлантического альянса "Решительная поддержка" в Афганистане находятся более пяти тысяч военнослужащих.

Азербайджанские миротворцы осуществляют свою миссию в Афганистане с 20 ноября 2002 года. Их численность в этой стране составляет 120 человек.