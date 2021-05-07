Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года
Посольство Азербайджана в Латвии решительно осудило решение латвийского парламента по событиям 1915 года, передает Day.Az со ссылкой на посольство.
"Посольство Азербайджана категорически осуждает предвзятую декларацию Сейма Латвии о последствиях Первой мировой войны, в которой эти события указываются как так называемый "геноцид армян", при этом игнорируется трагедия турок, азербайджанцев, курдов, евреев и других наций с целью политизировать исторические события", - говорится в сообщении посольства.
Ранее Министерство национальной обороны Турции также осудило решение латвийского парламента.
"Мы отвергаем и не признаем решение Латвии о так называемом "геноциде"", - говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.
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