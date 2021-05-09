Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила ветеранов по случаю Дня Победы над фашизмом - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила ветеранов по случаю Дня Победы над фашизмом.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие ветераны!
Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом! Проявив беспримерный героизм, мужество, непоколебимость и доблесть, вы обеспечили наше мирное будущее. Мы всегда будем хранить верность вашему героическому наследию и передадим его из поколения в поколение. Мы вас очень любим, мы гордимся вами! В этот знаменательный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, а нашей стране - мира и благополучия! С Днем Победы!"
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