https://news.day.az/politics/1342286.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент общеобразовательной школы номер 1 в Шуше
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент общеобразовательной школы номер 1 в Шуше
12 мая в Шуше был заложен фундамент общеобразовательной школы номер 1.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии.
Глава государства заложил фундамент школы.
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