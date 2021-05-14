Пляска "святого" Никола

Не выдержав проводимого в азербайджанском городе Шуша музыкального фестиваля "Харыбюльбюль 2021", исполняющий пока что обязанности премьер-министра Армении Никол Воваевич Пашинян тяжело заболел.

На этот раз болезнь проходит на фоне тяжелого психического расстройства, известного, как "пляска святого Вита", вызванного тем, что бывший главный редактор "малолитражной" газеты не смог стерпеть того, что навсегда лишился возможности исполнять свои бесовские танцы на святой для каждого азербайджанца Карабахской земле.

Два дня весь азербайджанский народ со слезами на глазах от радости и гордости наблюдал, как на Джидыр дюзю лучшие представители культуры Азербайджана, в присутствии Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, представителей интеллигенции, руководителей средств массовой информации, впервые за последние 28 лет продемонстрировали все своё умение и мастерство ещё раз доказав, что Карабах это Азербайджан, а Шуша это культурная столица Азербайджана!

Все эти два дня, пока шёл этот грандиозный музыкальный фестиваль, армянская сторона устраивала бездарное шоу под названием "агрессия Азербайджана против Армении" в Сюникской области.

Конечно все понимают, что Никол Воваевич, так же, как и его оппоненты, нуждается в голосах избирателей, а лучшей темы для привлечения их на свою сторону придумать и не смог.

Ещё недавно, всего лишь год назад, Пашинян устраивал пустую буффонаду на оккупированных азербайджанских территориях и скандировал, что "Карабах - это Армения". Теперь же, после знакомства с железным азербайджанским кулаком, впал в глубокую депрессию, из которой вряд ли сумеет выбраться, если будет продолжать подтасовывать факты и кликушествовать, как торговка на базаре.

Понимая, что армянское население Карабахского региона Азербайджана, которое еще 12 мая наблюдало за грандиозным концертом и фейерверком в Шуше, подняв головы всего лишь на пару тройку сантиметров вверх, наконец проснётся от своего летаргического сна по "миацуму", что положит окончательно конец мифу об "арцахе".

Армянские лидеры решили запудрить мозги народу сказками об азербайджанском вторжении. Сразу же заработала заржавевшая армянская пропагандистская машина.

Развернув наступление на всех фронтах, от Америки до Европы, бросились на защиту "бедной многострадальной" горной Республики сердобольные защитники, щедро проплаченные богатой диаспорой.

И завертелось и понесло колесо лжи и клеветы на Азербайджан, который, видите ли, опять пошёл в "наступление и пытается захватить часть армянской территории".

При этом, армянская сторона умалчивает то, что до сих пор все боевые действия велись на международно-признанной территории Азербайджана, которую оккупировали армянские вооруженные силы.

Что же происходит в действительности? Существующая граница между Азербайджаном и Арменией является административной границей, существовавшей между союзными Азербайджанской ССР и Армянской ССР в советское время.

Ввиду того, что Армения почти 30 лет оккупировала часть территории Азербайджана, естественно не были проведены ни делимитация, ни демаркация границы. После разгрома Армянской армии во Второй Карабахской войне и достижения режима прекращения огня, согласно достигнутому трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования были выведены с оккупированных территорий и контроль над ними перешёл к азербайджанской армии.

Азербайджанская сторона в настоящее время осуществляет обустройство азербайджано-армянской границы. Согласно международному праву, соответственно размещая воинские формирования на границе с недружественным государством, которое не только ещё полностью не вывело свои войска из Карабахского региона Азербайджана, но и продолжает оккупировать часть азербайджанской территории: ряд сел Казахского района и территории ряда анклавных сел Нахичеванской автономной Республики, отказываясь их покидать.

Демаркация и делимитация азербайджано-армянской границы может быть проведена лишь после установления дипломатических отношений между странами, на принципах признания территориальной целостности друг друга в международно-признанных границах.

Азербайджан никогда не претендовал ни на какую часть территории Армении, хотя часть азербайджанской территории была передана Армении в советское время.

В данный момент азербайджанские вооруженные силы и пограничники занимают позиции на границе и устраивают свои опорные пункты, исключительно на своей территории.

Армянская сторона, как всегда, пытается жульничать и обманывать международную общественность, старается любое изменение позиций азербайджанской стороны представить как оккупацию армянской территории, пытаясь вовлечь в конфликтную ситуацию третьи страны.

Армянские руководители, играя на национальных чувствах народа в преддверии выборов, надеются завоевать голоса избирателей националистическими и лже-патриотическими призывами.

На этот раз армянская сторона старается апеллировать советскими топографическими картами 30х годов 20 века, на которых часть территории Азербайджана указана как армянская.

Такое абсолютно смехотворное обоснование не выдерживает никакой критики, ввиду того, что всем специалистам в области картографии известны несовершенства приборов того времени. Также, согласно секретным директивам НКВД СССР, в то время специально искажались карты приграничных территорий, чтобы в случае захвата врагом этих карт их не смогли бы использовать по назначению.

Попытки армянских официальных лиц ссылаться на эти карты полностью не состоятельны, так как в советское время союзный центр постоянно менял границы между республиками, причём часто граница изменялась в пользу Армянской стороны.

Кроме того, в СССР существовала практика передачи для использования в хозяйственных целях части территорий, которые оставаясь территорией одной союзной республики, фактически использовались другой союзной республикой.

Азербайджанская сторона, при определении своей границы опирается на более современные карты времён СССР, относящиеся к периоду 70х годов; и современные данные приборов GPS, адаптированных к получению координат со спутников.

Несмотря на это, продвижение азербайджанских пограничников на своей территории трактуется армянской стороной, как какая-то непонятная "агрессия". При этом ещё более удивительно, что губернатор Гехаркуникской области Армении не стал обострять ситуацию и просто назвал это "передислокацией после зимнего периода", когда азербайджанские пограничники заняли позиции на оттаявших после зимы высотах.

Подытожив все выше изложенное можно прийти к выводу, что вся провокационная истерия не стоит и выеденного яйца, ввиду того, что это надуманная проблема и предвыборная утка армянской власти, направленная на завоевание голосов электората.

После пощёчины, полученной армянской стороной от проведённого в Шуше музыкального фестиваля, окончательно рассеялись все призрачные надежды армянских политиков на какой-либо успех на останках затухшего конфликта.

Армянские лидеры пытаются в очередной раз обмануть свой народ, вовлечь в конфликт ОДКБ, надеясь интернационализировать конфликтную ситуацию.

Такая "пляска святого Вита", свойственная Пашиняну и компании, закончится полным фиаско и провалом всех, кто захочет играть на этой теме. Любой срыв достигнутых трёхсторонних договоренностей приведёт Армению к краху и национальной катастрофе.

Азербайджан не намерен отдавать ни пяди своей суверенной территории и никакая сила не заставит это сделать никогда!!!

Главная цель этой провокации это попытаться повторить сценарий 90х годов 20 века и спрятавшись за спину иностранных солдат, попытаться взять реванш. Хотя всем очевидно, что государства - члены ОДКБ не намерены участвовать в этой армянской авантюре ни прямо ни косвенно и воспринимают это, как предсмертные судороги умирающего.

В последнее время, из-за начавшейся предвыборной компании, армянские соискатели власти используют любую возможность, чтобы перевести акцент с ужасающего экономического положения страны на иллюзорные мечты о реванше и "арцахе", давав заведомо невыполнимые обещания избирателям, обманывая и дезинформируя общественное мнение возможностью вернуть все обратно.

Такая абсолютно бесперспективная игра рано или поздно обернётся против них самих, так как это полная профанация сошедшего с ума незадачливого революционера и компании.

Пярвин Мирзазаде